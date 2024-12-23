سعر MeowSpace (MSPC)
سعر MeowSpace (MSPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.31K. يتم تحديث سعر MSPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MeowSpace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر MeowSpace خلال اليوم هو +7.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 967.97M
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خلال اليوم، كان سعر MeowSpace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MeowSpace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MeowSpace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MeowSpace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.23%
|30 يوم
|$ 0
|-60.97%
|60 يوم
|$ 0
|-75.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MeowSpace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
+7.23%
-28.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meowspace is a real-time chat platform designed for Web3 users, allowing communities to interact in token-gated environments. Inspired by social media platforms like Myspace, Meowspace enables users to create customizable profiles, host themed chat rooms, and participate in community-driven events. The project aims to move away from traditional platforms like Telegram and Discord by offering a more immersive and interactive space for online discussions, particularly within meme coin communities.
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