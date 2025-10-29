معلومات سعر Memory (MEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03635947 $ 0.03635947 $ 0.03635947 24 ساعة منخفض $ 0.03841363 $ 0.03841363 $ 0.03841363 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03635947$ 0.03635947 $ 0.03635947 24 ساعة مرتفع $ 0.03841363$ 0.03841363 $ 0.03841363 عالية طوال الوقت $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 أدنى سعر $ 0.03607322$ 0.03607322 $ 0.03607322 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -6.87% تغير السعر (7 أيام) -6.87%

سعر Memory (MEM) في الوقت الحقيقي هو $0.03668414. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEM بين أدنى سعر $ 0.03635947 وأعلى سعر $ 0.03841363، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEM على الإطلاق هو $ 0.120607، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03607322.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEM -0.44% على مدار الساعة الماضية، -2.79% على مدار 24 ساعة، و -6.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memory (MEM)

القيمة السوقية $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.75M$ 36.75M $ 36.75M إمداد دورة التداول 75.07M 75.07M 75.07M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Memory هي $ 2.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEM يبلغ 75.07M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.75M.