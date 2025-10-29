معلومات سعر Memeputer (MEMEPUTER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00097641 24 ساعة مرتفع $ 0.00185868 عالية طوال الوقت $ 0.00386168 أدنى سعر $ 0.00006515 تغير السعر (1 ساعة) -3.10% تغير السعر (1يوم) -8.40% تغير السعر (7 أيام) +151.95%

سعر Memeputer (MEMEPUTER) في الوقت الحقيقي هو $0.00132867. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMEPUTER بين أدنى سعر $ 0.00097641 وأعلى سعر $ 0.00185868، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMEPUTER على الإطلاق هو $ 0.00386168، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006515.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMEPUTER -3.10% على مدار الساعة الماضية، -8.40% على مدار 24 ساعة، و +151.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memeputer (MEMEPUTER)

القيمة السوقية $ 1.11M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.11M إمداد دورة التداول 836.67M إجمالي العرض 836,674,532.9868404

القيمة السوقية الحالية لـ Memeputer هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMEPUTER يبلغ 836.67M، مع إجمالي عرض 836674532.9868404. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.11M.