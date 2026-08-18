سعر MemeFi اليوم

السعر المباشر لمشروع MemeFi (MEMEFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMEFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMEFI.

يحتل MemeFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 429,674، مع عرض متداول قدره 10.00B MEMEFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMEFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01376413، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMEFI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-30.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MemeFi (MEMEFI)

القيمة السوقية $ 429.67K$ 429.67K $ 429.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 429.67K$ 429.67K $ 429.67K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MemeFi هي $ 429.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMEFI يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 429.67K.