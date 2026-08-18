سعر Meme Man اليوم

السعر المباشر لمشروع Meme Man (MM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MM.

يحتل Meme Man حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,597، مع عرض متداول قدره 999.65M MM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00386809، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-31.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meme Man (MM)

القيمة السوقية $ 30.60K$ 30.60K $ 30.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.60K$ 30.60K $ 30.60K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,653,463.050106 999,653,463.050106 999,653,463.050106

القيمة السوقية الحالية لـ Meme Man هي $ 30.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MM يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999653463.050106. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.60K.