سعر MELON (MELON)
سعر MELON (MELON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MELON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.13
- تغيير سعر MELON خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MELON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-54.89%
|60 يوم
|$ 0
|-38.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MELON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-10.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector. The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance. With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more. About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for: - Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem. - Other utilities include priority access, platform features, and discounts. Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month): - Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_ - Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo - Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard - Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/ - Website Active Users: 500K Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs. What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON.
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