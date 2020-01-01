توكنوميكس MELON (MELON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MELON (MELON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MELON (MELON) What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector. The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance. With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more. About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for: Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.

Other utilities include priority access, platform features, and discounts. Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month): Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_

Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo

Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard

Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/

Website Active Users: 500K Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs. What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON. الموقع الرسمي: https://melon.ooo/ الوثيقة البيضاء: https://melonooo.gitbook.io/melonpaper/ اشتر MELON الآن!

توكنوميكس MELON (MELON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MELON (MELON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 113.38K $ 113.38K $ 113.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0067955 $ 0.0067955 $ 0.0067955 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000977 $ 0.00000977 $ 0.00000977 السعر الحالي: $ 0.00011338 $ 0.00011338 $ 0.00011338 معرفة المزيد عن سعر MELON (MELON)

توكنوميكس MELON (MELON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MELON (MELON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MELON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MELON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MELON، استكشف السعر المباشر لتوكن MELON!

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