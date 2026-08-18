سعر Media Licensing Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Media Licensing Token (MLT) اليوم هو $ 0.00133137، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MLT الحالي إلى USD هو $ 0.00133137 لكل MLT.

يحتل Media Licensing Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 266,275، مع عرض متداول قدره 146.40M MLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MLT بين $ 0.00131786 (أدنى) و$ 0.00133248 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.728855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MLT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+8.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.40.

معلومات سوق Media Licensing Token (MLT)

القيمة السوقية $ 266.28K$ 266.28K $ 266.28K الحجم (24 ساعة) $ 6.40$ 6.40 $ 6.40 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 266.28K$ 266.28K $ 266.28K إمداد دورة التداول 146.40M 146.40M 146.40M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Media Licensing Token هي $ 266.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.40. العرض المتداول لـ MLT يبلغ 146.40M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 266.28K.