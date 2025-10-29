سعر McFlamingo Token (MCFL)
سعر McFlamingo Token (MCFL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCFL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCFL على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCFL -- على مدار الساعة الماضية، +1.02% على مدار 24 ساعة، و +1.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ McFlamingo Token هي $ 33.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCFL يبلغ 783.93M، مع إجمالي عرض 999786829.876798. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.56K.
خلال اليوم، كان سعر McFlamingo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر McFlamingo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر McFlamingo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر McFlamingo Token مقابل USD هو $ 0 .
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-18.04%
|60 يوم
|$ 0
|-28.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.
Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.
It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset
A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.
if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.
This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.
It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.
With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.
When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.
This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price
When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.
If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.
كم ستكون قيمة McFlamingo Token (MCFL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك McFlamingo Token (MCFL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة McFlamingo Token.
تحقق الآن من توقعات سعر McFlamingo Token!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس McFlamingo Token (MCFL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MCFL والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
