معلومات سعر MAX (MAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0013489 $ 0.0013489 $ 0.0013489 24 ساعة منخفض $ 0.0016007 $ 0.0016007 $ 0.0016007 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0013489$ 0.0013489 $ 0.0013489 24 ساعة مرتفع $ 0.0016007$ 0.0016007 $ 0.0016007 عالية طوال الوقت $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 أدنى سعر $ 0.00107984$ 0.00107984 $ 0.00107984 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -15.68% تغير السعر (7 أيام) -20.58% تغير السعر (7 أيام) -20.58%

سعر MAX (MAX) في الوقت الحقيقي هو $0.00134963. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAX بين أدنى سعر $ 0.0013489 وأعلى سعر $ 0.0016007، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAX على الإطلاق هو $ 0.207775، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00107984.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAX -0.24% على مدار الساعة الماضية، -15.68% على مدار 24 ساعة، و -20.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MAX (MAX)

القيمة السوقية $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M إمداد دورة التداول 999.67M 999.67M 999.67M إجمالي العرض 999,671,822.048382 999,671,822.048382 999,671,822.048382

القيمة السوقية الحالية لـ MAX هي $ 1.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAX يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999671822.048382. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.35M.