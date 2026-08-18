سعر MattleFun اليوم

السعر المباشر لمشروع MattleFun (MATTLE) اليوم هو $ 0.00416667، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MATTLE الحالي إلى USD هو $ 0.00416667 لكل MATTLE.

يحتل MattleFun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184,812، مع عرض متداول قدره 17.50M MATTLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MATTLE بين $ 0.0041668 (أدنى) و$ 0.00431991 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.100965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00407366.

على المدى القصير، تحرك MATTLE بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-7.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 651.13.

معلومات سوق MattleFun (MATTLE)

القيمة السوقية $ 184.81K$ 184.81K $ 184.81K الحجم (24 ساعة) $ 651.13$ 651.13 $ 651.13 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 184.81K$ 184.81K $ 184.81K إمداد دورة التداول 17.50M 17.50M 17.50M إجمالي العرض 44,354,119.709837 44,354,119.709837 44,354,119.709837

القيمة السوقية الحالية لـ MattleFun هي $ 184.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 651.13. العرض المتداول لـ MATTLE يبلغ 17.50M، مع إجمالي عرض 44354119.709837. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 184.81K.