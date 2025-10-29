معلومات سعر Marse (MARSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000914 24 ساعة منخفض $ 0.00000958 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00017924 أدنى سعر $ 0.00000813 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) +8.77%

سعر Marse (MARSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00000923. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARSE بين أدنى سعر $ 0.00000914 وأعلى سعر $ 0.00000958، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARSE على الإطلاق هو $ 0.00017924، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000813.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARSE 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.90% على مدار 24 ساعة، و +8.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marse (MARSE)

القيمة السوقية $ 9.20K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.20K إمداد دورة التداول 996.96M إجمالي العرض 996,963,787.60172

القيمة السوقية الحالية لـ Marse هي $ 9.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARSE يبلغ 996.96M، مع إجمالي عرض 996963787.60172. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.20K.