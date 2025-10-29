معلومات سعر Mars Protocol (MARS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01570985 24 ساعة مرتفع $ 0.01939211 عالية طوال الوقت $ 0.512804 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) -22.58%

سعر Mars Protocol (MARS) في الوقت الحقيقي هو $0.01695338. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARS بين أدنى سعر $ 0.01570985 وأعلى سعر $ 0.01939211، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARS على الإطلاق هو $ 0.512804، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARS -0.12% على مدار الساعة الماضية، -2.92% على مدار 24 ساعة، و -22.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mars Protocol (MARS)

القيمة السوقية $ 4.34M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.44M إمداد دورة التداول 266.47M إجمالي العرض 457,083,938.78

القيمة السوقية الحالية لـ Mars Protocol هي $ 4.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARS يبلغ 266.47M، مع إجمالي عرض 457083938.78. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.44M.