سعر Mars Doge (MDOGE)
سعر Mars Doge (MDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mars Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K
- تغيير سعر Mars Doge خلال اليوم هو -7.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mars Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mars Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mars Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mars Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mars Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-7.09%
-42.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mars Doge’s vision: Global traffic blessing, winner consensus. Mars Doge symbolizes the spirit of forging ahead in adversity and bravely pursuing dreams. In the future, MDOGE will continue to expand its applications and enable ecological empowerment, making MDOGE become part of users' realization of the "victory philosophy". MDOGE is a belief and the cry of every adventurer. Let us write the highlight moments with the blessing of global traffic and the attitude of a winner - play and win! Our goal is to use the power of the community to promote the creation of a COIN that truly has intrinsic value and symbolic meaning in human history and commemorates mankind's journey to the stars. This is a great and arduous experiment, and it is also an attempt that will surely lead to victory. What we need to do is to continue to share and hold Mdoge, and shock the world through a 10,000-fold increase, thus promoting the extension of our ideas to the public.
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