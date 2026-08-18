سعر manlet اليوم

السعر المباشر لمشروع manlet (MANLET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANLET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MANLET.

يحتل manlet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 425,888، مع عرض متداول قدره 998.86M MANLET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANLET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02288782، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MANLET بمقدار -0.62% خلال الساعة الماضية و-44.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.00K.

معلومات سوق manlet (MANLET)

القيمة السوقية $ 425.89K$ 425.89K $ 425.89K الحجم (24 ساعة) $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 425.89K$ 425.89K $ 425.89K إمداد دورة التداول 998.86M 998.86M 998.86M إجمالي العرض 998,864,029.389245 998,864,029.389245 998,864,029.389245

القيمة السوقية الحالية لـ manlet هي $ 425.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.00K. العرض المتداول لـ MANLET يبلغ 998.86M، مع إجمالي عرض 998864029.389245. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 425.89K.