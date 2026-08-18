سعر make no mistakes اليوم

السعر المباشر لمشروع make no mistakes (CLAUDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAUDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAUDE.

يحتل make no mistakes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,466.52، مع عرض متداول قدره 999.92M CLAUDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAUDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00416753، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAUDE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+30.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق make no mistakes (CLAUDE)

القيمة السوقية $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,924,059.090961 999,924,059.090961 999,924,059.090961

القيمة السوقية الحالية لـ make no mistakes هي $ 16.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAUDE يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999924059.090961. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.47K.