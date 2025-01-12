سعر Make America Based Again (BASED)
سعر Make America Based Again (BASED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.66K. يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Make America Based Again الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 642.44
- تغيير سعر Make America Based Again خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.26M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BASED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BASED.
خلال اليوم، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.09%
|30 يوم
|$ 0
|+17.87%
|60 يوم
|$ 0
|+1.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Make America Based Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+2.09%
-10.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BASED إلى AUD
A$--
|1 BASED إلى GBP
￡--
|1 BASED إلى EUR
€--
|1 BASED إلى USD
$--
|1 BASED إلى MYR
RM--
|1 BASED إلى TRY
₺--
|1 BASED إلى JPY
¥--
|1 BASED إلى RUB
₽--
|1 BASED إلى INR
₹--
|1 BASED إلى IDR
Rp--
|1 BASED إلى PHP
₱--
|1 BASED إلى EGP
￡E.--
|1 BASED إلى BRL
R$--
|1 BASED إلى CAD
C$--
|1 BASED إلى BDT
৳--
|1 BASED إلى NGN
₦--
|1 BASED إلى UAH
₴--
|1 BASED إلى VES
Bs--
|1 BASED إلى PKR
Rs--
|1 BASED إلى KZT
₸--
|1 BASED إلى THB
฿--
|1 BASED إلى TWD
NT$--
|1 BASED إلى CHF
Fr--
|1 BASED إلى HKD
HK$--
|1 BASED إلى MAD
.د.م--