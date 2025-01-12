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سعر Make America Based Again (BASED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.66K . يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Make America Based Again الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 642.44 - تغيير سعر Make America Based Again خلال اليوم هو +2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.26M

أداء سعر Make America Based Again (BASED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Make America Based Again مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.09% 30 يوم $ 0 +17.87% 60 يوم $ 0 +1.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Make America Based Again (BASED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Make America Based Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00352489$ 0.00352489 $ 0.00352489 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) +2.09% تغير السعر (7 أيام) -10.37%

معلومات سوق Make America Based Again (BASED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: