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سعر MAKE (MAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00517853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 516.95K . يتم تحديث سعر MAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.58 - تغيير سعر MAKE خلال اليوم هو -2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر MAKE (MAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ -0.000135114732550028 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ -0.0035433511 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000135114732550028 -2.54% 30 يوم $ -0.0035433511 -68.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAKE (MAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00510622$ 0.00510622 $ 0.00510622 24 ساعة مرتفع $ 0.0053428$ 0.0053428 $ 0.0053428 عالية طوال الوقت $ 0.100773$ 0.100773 $ 0.100773 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) -25.47%

معلومات سوق MAKE (MAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: