سعر MAKE (MAKE)
سعر MAKE (MAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00517853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 516.95K. يتم تحديث سعر MAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.58
- تغيير سعر MAKE خلال اليوم هو -2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ -0.000135114732550028 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ -0.0035433511 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAKE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000135114732550028
|-2.54%
|30 يوم
|$ -0.0035433511
|-68.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-2.54%
-25.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.
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