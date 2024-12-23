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سعر Maha (MAHA) المباشر لليوم هو USD 0.825902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.77M . يتم تحديث سعر MAHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.68K - تغيير سعر Maha خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.77M

أداء سعر Maha (MAHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maha مقابل USD هو $ +0.00065227 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ +0.0385948960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ -0.2603175380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ -0.8433457298964474 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00065227 +0.08% 30 يوم $ +0.0385948960 +4.67% 60 يوم $ -0.2603175380 -31.51% 90 يوم $ -0.8433457298964474 -50.52%

تحليل سعر Maha (MAHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.818755$ 0.818755 $ 0.818755 24 ساعة مرتفع $ 0.839011$ 0.839011 $ 0.839011 عالية طوال الوقت $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -16.88%

معلومات سوق Maha (MAHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: