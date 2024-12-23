سعر Maha (MAHA)
سعر Maha (MAHA) المباشر لليوم هو USD 0.825902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.77M. يتم تحديث سعر MAHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.68K
- تغيير سعر Maha خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.77M
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خلال اليوم، كان سعر Maha مقابل USD هو $ +0.00065227 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ +0.0385948960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ -0.2603175380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maha مقابل USD هو $ -0.8433457298964474 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00065227
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0385948960
|+4.67%
|60 يوم
|$ -0.2603175380
|-31.51%
|90 يوم
|$ -0.8433457298964474
|-50.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+0.08%
-16.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MahaDAO is a decentralised organisation that aims to revolutionizing money. MahaDAO is a community focused DeFi project empowering billions to create timeless value through the ARTH token, the world's first valuecoin.
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