سعر MagicCraft اليوم

السعر المباشر لمشروع MagicCraft (MCRT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MCRT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MCRT.

يحتل MagicCraft حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 324,258، مع عرض متداول قدره 5.04B MCRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MCRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.083847، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MCRT بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MagicCraft (MCRT)

القيمة السوقية $ 324.26K$ 324.26K $ 324.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 463.39K$ 463.39K $ 463.39K إمداد دورة التداول 5.04B 5.04B 5.04B إجمالي العرض 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0

القيمة السوقية الحالية لـ MagicCraft هي $ 324.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCRT يبلغ 5.04B، مع إجمالي عرض 7199999993.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 463.39K.