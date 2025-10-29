معلومات سعر MAGA Hat (MAGA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000046 $ 0.0000046 $ 0.0000046 24 ساعة منخفض $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000046$ 0.0000046 $ 0.0000046 24 ساعة مرتفع $ 0.00000484$ 0.00000484 $ 0.00000484 عالية طوال الوقت $ 0.00073793$ 0.00073793 $ 0.00073793 أدنى سعر $ 0.00000425$ 0.00000425 $ 0.00000425 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -3.03% تغير السعر (7 أيام) +3.70% تغير السعر (7 أيام) +3.70%

سعر MAGA Hat (MAGA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000468. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAGA بين أدنى سعر $ 0.0000046 وأعلى سعر $ 0.00000484، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAGA على الإطلاق هو $ 0.00073793، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000425.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAGA +0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.03% على مدار 24 ساعة، و +3.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MAGA Hat (MAGA)

القيمة السوقية $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M إمداد دورة التداول 410.29B 410.29B 410.29B إجمالي العرض 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

القيمة السوقية الحالية لـ MAGA Hat هي $ 1.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAGA يبلغ 410.29B، مع إجمالي عرض 413340042866.44934. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.94M.