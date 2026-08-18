سعر MAD اليوم

السعر المباشر لمشروع MAD (MAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAD.

يحتل MAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 440,460، مع عرض متداول قدره 999.85B MAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-11.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MAD (MAD)

القيمة السوقية $ 440.46K$ 440.46K $ 440.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 440.46K$ 440.46K $ 440.46K إمداد دورة التداول 999.85B 999.85B 999.85B إجمالي العرض 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543

القيمة السوقية الحالية لـ MAD هي $ 440.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAD يبلغ 999.85B، مع إجمالي عرض 999849734991.5543. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 440.46K.