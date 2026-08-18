سعر LYNK اليوم

السعر المباشر لمشروع LYNK (LYNK) اليوم هو $ 0.00242842، مع تغير بنسبة 1.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LYNK الحالي إلى USD هو $ 0.00242842 لكل LYNK.

يحتل LYNK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,428,055، مع عرض متداول قدره 999.84M LYNK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LYNK بين $ 0.00238122 (أدنى) و$ 0.00243702 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.069168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LYNK بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-3.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.31K.

معلومات سوق LYNK (LYNK)

القيمة السوقية $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M الحجم (24 ساعة) $ 2.31K$ 2.31K $ 2.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799

القيمة السوقية الحالية لـ LYNK هي $ 2.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.31K. العرض المتداول لـ LYNK يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999835072.1182799. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.