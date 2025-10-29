سعر Lybra المباشر اليوم هو 0.0103825 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LBR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LBR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lybra المباشر اليوم هو 0.0103825 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LBR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LBR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Lybra

سعر Lybra (LBR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LBR إلى USD:

$0.0103825
$0.0103825$0.0103825
+1.40%1D
USD
مخطط أسعار Lybra (LBR) المباشر
معلومات سعر Lybra (LBR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01004571
$ 0.01004571$ 0.01004571
24 ساعة منخفض
$ 0.01088137
$ 0.01088137$ 0.01088137
24 ساعة مرتفع

$ 0.01004571
$ 0.01004571$ 0.01004571

$ 0.01088137
$ 0.01088137$ 0.01088137

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00873927
$ 0.00873927$ 0.00873927

-0.01%

+1.43%

-12.77%

-12.77%

سعر Lybra (LBR) في الوقت الحقيقي هو $0.0103825. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LBR بين أدنى سعر $ 0.01004571 وأعلى سعر $ 0.01088137، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLBR على الإطلاق هو $ 4.48، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00873927.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LBR -0.01% على مدار الساعة الماضية، +1.43% على مدار 24 ساعة، و -12.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lybra (LBR)

$ 428.67K
$ 428.67K$ 428.67K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

41.30M
41.30M 41.30M

97,389,471.67062041
97,389,471.67062041 97,389,471.67062041

القيمة السوقية الحالية لـ Lybra هي $ 428.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LBR يبلغ 41.30M، مع إجمالي عرض 97389471.67062041. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر Lybra (LBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lybra مقابل USD هو $ +0.00014661 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lybra مقابل USD هو $ -0.0026299474 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lybra مقابل USD هو $ -0.0055558782 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lybra مقابل USD هو $ -0.016036783920057768 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00014661+1.43%
30 يوم$ -0.0026299474-25.33%
60 يوم$ -0.0055558782-53.51%
90 يوم$ -0.016036783920057768-60.70%

ما هو Lybra ( LBR )

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Lybra (USD)

كم ستكون قيمة Lybra (LBR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lybra (LBR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lybra.

تحقق الآن من توقعات سعر Lybra!

عملة LBR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Lybra (LBR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lybra (LBR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LBR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Lybra (LBR)

كم يساوي Lybra (LBR) اليوم؟
سعر LBR المباشر في USD هو USD 0.0103825، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LBR إلى USD الحالي؟
سعر LBR إلى USD الحالي هو $ 0.0103825. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lybra ؟
القيمة السوقية لعملة LBR هي $ 428.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LBR؟
العرض المتداول لتوكن LBR هو 41.30M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LBR؟
حقق LBR سعرًا قياسيًا قدره 4.48 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LBR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00873927 LBR.
ما هو حجم تداول LBR؟
حجم تداول LBR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LBR هذا العام؟
قد يرتفع LBR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LBR لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Lybra (LBR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

