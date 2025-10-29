معلومات سعر Lybra (LBR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01004571 $ 0.01004571 $ 0.01004571 24 ساعة منخفض $ 0.01088137 $ 0.01088137 $ 0.01088137 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01004571$ 0.01004571 $ 0.01004571 24 ساعة مرتفع $ 0.01088137$ 0.01088137 $ 0.01088137 عالية طوال الوقت $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 أدنى سعر $ 0.00873927$ 0.00873927 $ 0.00873927 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +1.43% تغير السعر (7 أيام) -12.77% تغير السعر (7 أيام) -12.77%

سعر Lybra (LBR) في الوقت الحقيقي هو $0.0103825. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LBR بين أدنى سعر $ 0.01004571 وأعلى سعر $ 0.01088137، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLBR على الإطلاق هو $ 4.48، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00873927.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LBR -0.01% على مدار الساعة الماضية، +1.43% على مدار 24 ساعة، و -12.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lybra (LBR)

القيمة السوقية $ 428.67K$ 428.67K $ 428.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 41.30M 41.30M 41.30M إجمالي العرض 97,389,471.67062041 97,389,471.67062041 97,389,471.67062041

القيمة السوقية الحالية لـ Lybra هي $ 428.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LBR يبلغ 41.30M، مع إجمالي عرض 97389471.67062041. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.