سعر Lunc Cookie Do Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Lunc Cookie Do Coin (DO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DO.

يحتل Lunc Cookie Do Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 386,805، مع عرض متداول قدره 366.41T DO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DO بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-1.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lunc Cookie Do Coin (DO)

القيمة السوقية $ 386.81K$ 386.81K $ 386.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 386.81K$ 386.81K $ 386.81K إمداد دورة التداول 366.41T 366.41T 366.41T إجمالي العرض 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lunc Cookie Do Coin هي $ 386.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DO يبلغ 366.41T، مع إجمالي عرض 366407793149290.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 386.81K.