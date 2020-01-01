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أعلى النظام البيئي الكلاسيكي تيرا التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي الكلاسيكي تيرا. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,910.69
+0.03%
+1.18%
+2.07%
$ 230.48B
$ 90.91K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,480.94
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.345
+0.13%
-0.22%
+1.28%
$ 2.74B
$ 33.42K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004488
+0.11%
-0.02%
+0.79%
$ 2.64B
$ 151.11B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.307
+0.15%
-0.36%
-11.57%
$ 2.05B
$ 84.53K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004892
+0.04%
-0.24%
-5.70%
$ 27.29M
$ 15.08M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.03E-6
+1.34%
-8.70%
-5.61%
$ 1.48M
--
8
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.056E-9
+0.76%
-1.90%
-3.47%
$ 386.84K
--
9
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00338931
+2.09%
+0.02%
+9.72%
$ 263.51K
$ 2.20K
10
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00029312
0.00%
-0.00%
-5.44%
$ 139.22K
$ 15.21
11
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00057094
+0.02%
-0.02%
-10.05%
$ 98.52K
$ 957.27
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
0.00%
$ 83.63K
$ 2.42
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00776888
+0.15%
+0.10%
-7.23%
$ 48.64K
$ 154.63
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.00077351
+0.14%
-0.03%
-14.78%
$ 27.03K
$ 196.44
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.0014
0.00%
-0.07%
-13.85%
--
$ 48.43K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي الكلاسيكي تيرا ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي الكلاسيكي تيرا تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 15 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $245.44B.
ما هو التوكن النظام البيئي الكلاسيكي تيرا الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي الكلاسيكي تيرا التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي الكلاسيكي تيرا الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 15 النظام البيئي الكلاسيكي تيرا التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي الكلاسيكي تيرا الشائعة ETH, WBTC, AVAX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي الكلاسيكي تيرا ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي الكلاسيكي تيرا حوالي $245.44B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي الكلاسيكي تيرا ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.