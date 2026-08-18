سعر Luka Modric اليوم

السعر المباشر لمشروع Luka Modric (MODRIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MODRIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MODRIC.

يحتل Luka Modric حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100.022، مع عرض متداول قدره 874,95M MODRIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MODRIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00122779، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MODRIC بمقدار -0,11% خلال الساعة الماضية و+2,46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7,44.

معلومات سوق Luka Modric (MODRIC)

القيمة السوقية $ 100,02K$ 100,02K $ 100,02K الحجم (24 ساعة) $ 7,44$ 7,44 $ 7,44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114,31K$ 114,31K $ 114,31K إمداد دورة التداول 874,95M 874,95M 874,95M إجمالي العرض 999.948.308,070387 999.948.308,070387 999.948.308,070387

القيمة السوقية الحالية لـ Luka Modric هي $ 100,02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7,44. العرض المتداول لـ MODRIC يبلغ 874,95M، مع إجمالي عرض 999948308.070387. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114,31K.