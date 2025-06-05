سعر Ludus (LUDUS)
سعر Ludus (LUDUS) المباشر لليوم هو USD 0.01484207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.28K. يتم تحديث سعر LUDUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ludus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ludus خلال اليوم هو -19.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ -0.00358325590163613 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00358325590163613
|-19.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ludus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-19.44%
+32.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.
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