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سعر Ludus (LUDUS) المباشر لليوم هو USD 0.01484207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.28K . يتم تحديث سعر LUDUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ludus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ludus خلال اليوم هو -19.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Ludus (LUDUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ -0.00358325590163613 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ludus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00358325590163613 -19.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ludus (LUDUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ludus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01480627$ 0.01480627 $ 0.01480627 24 ساعة مرتفع $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 عالية طوال الوقت $ 0.435534$ 0.435534 $ 0.435534 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -19.44% تغير السعر (7 أيام) +32.20%

معلومات سوق Ludus (LUDUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: