سعر Lucrar اليوم

السعر المباشر لمشروع Lucrar (LCR) اليوم هو $ 0.117661، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LCR الحالي إلى USD هو $ 0.117661 لكل LCR.

يحتل Lucrar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 318,713، مع عرض متداول قدره 2.71M LCR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LCR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.183729، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LCR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.87.

معلومات سوق Lucrar (LCR)

القيمة السوقية $ 318.71K$ 318.71K $ 318.71K الحجم (24 ساعة) $ 51.87$ 51.87 $ 51.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M إمداد دورة التداول 2.71M 2.71M 2.71M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lucrar هي $ 318.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.87. العرض المتداول لـ LCR يبلغ 2.71M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.77M.