سعر Lucid USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Lucid USDC (LUSDC) اليوم هو $ 0.9938، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUSDC الحالي إلى USD هو $ 0.9938 لكل LUSDC.

يحتل Lucid USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,462، مع عرض متداول قدره 50.09K LUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUSDC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.006، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.990113.

على المدى القصير، تحرك LUSDC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 149.21.

معلومات سوق Lucid USDC (LUSDC)

القيمة السوقية $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K الحجم (24 ساعة) $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K إمداد دورة التداول 50.09K 50.09K 50.09K إجمالي العرض 50,089.000169 50,089.000169 50,089.000169

القيمة السوقية الحالية لـ Lucid USDC هي $ 124.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 149.21. العرض المتداول لـ LUSDC يبلغ 50.09K، مع إجمالي عرض 50089.000169. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.38K.