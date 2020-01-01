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أعلى نظام Boba Network البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Boba Network البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04000907
-2.42%
-0.02%
-1.09%
$ 28.20M
$ 571.10K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2797
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974163
+0.04%
0.00%
-1.58%
$ 11.56M
$ 2.26K
5
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01706
-0.06%
-0.99%
-10.58%
$ 8.43M
$ 3.23M
6
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04454
+0.05%
-0.22%
+1.12%
$ 6.23M
$ 1.18M
7
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Boba Network البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $74.93B.
ما هو التوكن نظام Boba Network البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Boba Network البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر MIMATIC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 نظام Boba Network البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي الشائعة USDC, ACX, FRAX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Boba Network البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي حوالي $74.93B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Boba Network البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.