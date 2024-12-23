سعر LUBE (LUBE)
سعر LUBE (LUBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 337.50K. يتم تحديث سعر LUBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUBE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 683.69
- تغيير سعر LUBE خلال اليوم هو -3.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUBE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUBE.
خلال اليوم، كان سعر LUBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUBE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUBE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.79%
|30 يوم
|$ 0
|-58.36%
|60 يوم
|$ 0
|-63.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUBE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-3.79%
-22.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Entertainer turned oil magnate Joe Lube was hit with newfound success as gas prices on Linea nuke, and LUBE became the most profitable product. Anyone with household chemistry knowledge knows that when you refine crude oil, you can either make LUBE or gas. Since you don't need gas anymore on Linea, we are making LUBE.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LUBE إلى AUD
A$--
|1 LUBE إلى GBP
￡--
|1 LUBE إلى EUR
€--
|1 LUBE إلى USD
$--
|1 LUBE إلى MYR
RM--
|1 LUBE إلى TRY
₺--
|1 LUBE إلى JPY
¥--
|1 LUBE إلى RUB
₽--
|1 LUBE إلى INR
₹--
|1 LUBE إلى IDR
Rp--
|1 LUBE إلى PHP
₱--
|1 LUBE إلى EGP
￡E.--
|1 LUBE إلى BRL
R$--
|1 LUBE إلى CAD
C$--
|1 LUBE إلى BDT
৳--
|1 LUBE إلى NGN
₦--
|1 LUBE إلى UAH
₴--
|1 LUBE إلى VES
Bs--
|1 LUBE إلى PKR
Rs--
|1 LUBE إلى KZT
₸--
|1 LUBE إلى THB
฿--
|1 LUBE إلى TWD
NT$--
|1 LUBE إلى CHF
Fr--
|1 LUBE إلى HKD
HK$--
|1 LUBE إلى MAD
.د.م--