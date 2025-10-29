معلومات سعر Loud (LOUD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00127018 $ 0.00127018 $ 0.00127018 24 ساعة منخفض $ 0.00175257 $ 0.00175257 $ 0.00175257 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00127018$ 0.00127018 $ 0.00127018 24 ساعة مرتفع $ 0.00175257$ 0.00175257 $ 0.00175257 عالية طوال الوقت $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +28.60% تغير السعر (1يوم) +33.35% تغير السعر (7 أيام) -6.62% تغير السعر (7 أيام) -6.62%

سعر Loud (LOUD) في الوقت الحقيقي هو $0.00175231. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOUD بين أدنى سعر $ 0.00127018 وأعلى سعر $ 0.00175257، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOUD على الإطلاق هو $ 0.01678074، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOUD +28.60% على مدار الساعة الماضية، +33.35% على مدار 24 ساعة، و -6.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Loud (LOUD)

القيمة السوقية $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,903,715.111815 999,903,715.111815 999,903,715.111815

القيمة السوقية الحالية لـ Loud هي $ 1.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOUD يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999903715.111815. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.75M.