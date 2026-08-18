سعر looong اليوم

السعر المباشر لمشروع looong (LOOONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOOONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOOONG.

يحتل looong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,413، مع عرض متداول قدره 961.27M LOOONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOOONG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00249379، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOOONG بمقدار +1.43% خلال الساعة الماضية و-19.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق looong (LOOONG)

القيمة السوقية $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K إمداد دورة التداول 961.27M 961.27M 961.27M إجمالي العرض 961,268,775.202763 961,268,775.202763 961,268,775.202763

القيمة السوقية الحالية لـ looong هي $ 30.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOOONG يبلغ 961.27M، مع إجمالي عرض 961268775.202763. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.41K.