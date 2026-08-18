سعر Loom اليوم

السعر المباشر لمشروع Loom (LOOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 24.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOOM.

يحتل Loom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,556، مع عرض متداول قدره 999.62M LOOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00142637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOOM بمقدار +0.70% خلال الساعة الماضية و-80.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Loom (LOOM)

القيمة السوقية $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K إمداد دورة التداول 999.62M 999.62M 999.62M إجمالي العرض 999,621,104.509018 999,621,104.509018 999,621,104.509018

القيمة السوقية الحالية لـ Loom هي $ 34.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOOM يبلغ 999.62M، مع إجمالي عرض 999621104.509018. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.56K.