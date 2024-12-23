سعر Lonk (LONK)
سعر Lonk (LONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر LONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lonk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.40K
- تغيير سعر Lonk خلال اليوم هو -3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 332.56B
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خلال اليوم، كان سعر Lonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.48%
|30 يوم
|$ 0
|-21.93%
|60 يوم
|$ 0
|-34.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-3.48%
-22.45%
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