سعر LONGBOW اليوم

السعر المباشر لمشروع LONGBOW (BOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOW.

يحتل LONGBOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,024، مع عرض متداول قدره 1.00B BOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOW بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-16.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LONGBOW (BOW)

القيمة السوقية $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LONGBOW هي $ 20.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.02K.