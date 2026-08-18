سعر LogX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع LogX Network (LOGX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOGX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOGX.

يحتل LogX Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,960.6، مع عرض متداول قدره 802.81M LOGX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOGX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOGX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LogX Network (LOGX)

القيمة السوقية $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K إمداد دورة التداول 802.81M 802.81M 802.81M إجمالي العرض 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

القيمة السوقية الحالية لـ LogX Network هي $ 17.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOGX يبلغ 802.81M، مع إجمالي عرض 994999999.9999082. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.26K.