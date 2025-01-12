سعر Locust Pocus (CICADA)
سعر Locust Pocus (CICADA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.99K. يتم تحديث سعر CICADA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Locust Pocus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.01
- تغيير سعر Locust Pocus خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 884.39M
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خلال اليوم، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-17.88%
|60 يوم
|$ 0
|-58.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Locust Pocus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.57%
-13.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.
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