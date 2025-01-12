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سعر Locust Pocus (CICADA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.99K . يتم تحديث سعر CICADA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Locust Pocus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.01 - تغيير سعر Locust Pocus خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 884.39M

أداء سعر Locust Pocus (CICADA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Locust Pocus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.57% 30 يوم $ 0 -17.88% 60 يوم $ 0 -58.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Locust Pocus (CICADA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Locust Pocus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0013451$ 0.0013451 $ 0.0013451 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -13.93%

معلومات سوق Locust Pocus (CICADA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: