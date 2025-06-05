ما هو Redacted Coin ( RDAC )

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

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توقع سعر Redacted Coin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Redacted Coin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ RDAC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارRedacted Coin.

سجل أسعار Redacted Coin

يوفر تتبع مسار سعر RDAC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ RDAC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Redacted Coin.

كيفية شراء Redacted Coin ( RDAC )

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عملة RDAC إلى العملات المحلية

1 RDAC إلى VND ₫ 438.4079 1 RDAC إلى AUD A$ 0.0254898 1 RDAC إلى GBP ￡ 0.0121618 1 RDAC إلى EUR € 0.0144942 1 RDAC إلى USD $ 0.01666 1 RDAC إلى MYR RM 0.0704718 1 RDAC إلى TRY ₺ 0.6554044 1 RDAC إلى JPY ¥ 2.381547 1 RDAC إلى RUB ₽ 1.320305 1 RDAC إلى INR ₹ 1.4305942 1 RDAC إلى IDR Rp 273.1147104 1 RDAC إلى KRW ₩ 22.605121 1 RDAC إلى PHP ₱ 0.9267958 1 RDAC إلى EGP ￡E. 0.8275022 1 RDAC إلى BRL R$ 0.0937958 1 RDAC إلى CAD C$ 0.0226576 1 RDAC إلى BDT ৳ 2.0348524 1 RDAC إلى NGN ₦ 26.3189682 1 RDAC إلى UAH ₴ 0.6902238 1 RDAC إلى VES Bs 1.61602 1 RDAC إلى PKR Rs 4.69812 1 RDAC إلى KZT ₸ 8.499932 1 RDAC إلى THB ฿ 0.5424496 1 RDAC إلى TWD NT$ 0.4983006 1 RDAC إلى AED د.إ 0.0611422 1 RDAC إلى CHF Fr 0.0134946 1 RDAC إلى HKD HK$ 0.1306144 1 RDAC إلى MAD .د.م 0.1531054 1 RDAC إلى MXN $ 0.3197054

Redacted Coin المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Redacted Coin ما هو سعر Redacted Coin (RDAC) اليوم؟ سعر Redacted Coin (RDAC) المباشر هو USD 0.01666 . ما هي القيمة السوقية لعملة Redacted Coin (RDAC)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Redacted Coin هي $ 2.18M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة RDAC في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.01666 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Redacted Coin (RDAC)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Redacted Coin (RDAC)، هو USD 130.65M . ما هو أعلى سعر لعملة Redacted Coin (RDAC)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Redacted Coin (RDAC) هو USD 0.15766 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Redacted Coin (RDAC)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Redacted Coin (RDAC) هو $ 1.58M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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