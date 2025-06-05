كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
Redacted Coin السعر(RDAC)
السعر الحالي لـ Redacted Coin (RDAC) اليوم هو 0.01666 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 2.18M USD. يتم تحديث سعر من RDAC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Redacted Coin:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.58M USD
- تغير سعر Redacted Coin خلال اليوم هو +0.42%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 130.65M USD
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RDAC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RDAC.
تتبع تغيرات أسعار Redacted Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0000696
|+0.42%
|30 يوم
|$ -0.02334
|-58.35%
|60 يوم
|$ -0.02334
|-58.35%
|90 يوم
|$ -0.02334
|-58.35%
سجل اليوم RDAC تغيرًا $ +0.0000696 (+0.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Redacted Coin لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02334 (-58.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Redacted Coin لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RDAC تغييرًا في $ -0.02334 (-58.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Redacted Coin لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02334 (-58.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Redacted Coin: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
+2.96%
+0.42%
-8.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.
متوفر Redacted Coin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Redacted Coin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RDACلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Redacted Coin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.
صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Redacted Coin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.
تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Redacted Coin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ RDAC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارRedacted Coin.
يوفر تتبع مسار سعر RDAC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ RDAC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Redacted Coin.
هل تبحث عن كيفية شراء Redacted Coin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Redacted Coin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.
|1 RDAC إلى VND
₫438.4079
|1 RDAC إلى AUD
A$0.0254898
|1 RDAC إلى GBP
￡0.0121618
|1 RDAC إلى EUR
€0.0144942
|1 RDAC إلى USD
$0.01666
|1 RDAC إلى MYR
RM0.0704718
|1 RDAC إلى TRY
₺0.6554044
|1 RDAC إلى JPY
¥2.381547
|1 RDAC إلى RUB
₽1.320305
|1 RDAC إلى INR
₹1.4305942
|1 RDAC إلى IDR
Rp273.1147104
|1 RDAC إلى KRW
₩22.605121
|1 RDAC إلى PHP
₱0.9267958
|1 RDAC إلى EGP
￡E.0.8275022
|1 RDAC إلى BRL
R$0.0937958
|1 RDAC إلى CAD
C$0.0226576
|1 RDAC إلى BDT
৳2.0348524
|1 RDAC إلى NGN
₦26.3189682
|1 RDAC إلى UAH
₴0.6902238
|1 RDAC إلى VES
Bs1.61602
|1 RDAC إلى PKR
Rs4.69812
|1 RDAC إلى KZT
₸8.499932
|1 RDAC إلى THB
฿0.5424496
|1 RDAC إلى TWD
NT$0.4983006
|1 RDAC إلى AED
د.إ0.0611422
|1 RDAC إلى CHF
Fr0.0134946
|1 RDAC إلى HKD
HK$0.1306144
|1 RDAC إلى MAD
.د.م0.1531054
|1 RDAC إلى MXN
$0.3197054
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Redacted Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
يوفر هذا المقال نظرة شاملة حول الاستغلال في التعدين الخفي، موضحًا ماهيته، وكيفية عمله، وعلامات العدوى الشائعة، وخطوات عملية للاكتشاف والوقاية.
منذ إنشاء البيتكوين في عام 2009 على يد الشخص الغامض ساتوشي ناكاموتو، أصبح سوق العملات المشفرة صناعة تقدر بمليارات الدولارات. ينجذب ملايين المستثمرين حول العالم إلى إمكانيات العوائد العالية ووعد التمويل اللامركزي. ومع ذلك، فإن الاستثمار في العملات المشفرة ليس خاليًا من المخاطر، خاصة بالنسبة للمبتدئين. يقع العديد من المستثمرين الجدد ضحية لأخطاء أساسية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو الفرص الضائعة. تستكشف هذه المقالة أربع أخطاء حاسمة يرتكبها الوافدون الجدد: نقص المعرفة الأساسية حول العملات المشفرة، تجاهل رسوم المعاملات، التفكير على المدى القصير، والاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظ عبر الإنترنت. يفهم المستثمرون هذه النقاط السلبية وكيفية تجنبها
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة