معلومات سعر LNKD Networks (LNKD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -0.78% تغير السعر (7 أيام) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

سعر LNKD Networks (LNKD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LNKD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLNKD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LNKD +0.39% على مدار الساعة الماضية، -0.78% على مدار 24 ساعة، و -0.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LNKD Networks (LNKD)

القيمة السوقية $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.79K$ 168.79K $ 168.79K إمداد دورة التداول 389.47M 389.47M 389.47M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LNKD Networks هي $ 65.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LNKD يبلغ 389.47M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.79K.