سعر LITAS اليوم

السعر المباشر لمشروع LITAS (LITAS) اليوم هو $ 0.00553659، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LITAS الحالي إلى USD هو $ 0.00553659 لكل LITAS.

يحتل LITAS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,168، مع عرض متداول قدره 11.05M LITAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LITAS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8234، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00549597.

على المدى القصير، تحرك LITAS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.62.

معلومات سوق LITAS (LITAS)

القيمة السوقية $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K الحجم (24 ساعة) $ 202.62$ 202.62 $ 202.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 553.66K$ 553.66K $ 553.66K إمداد دورة التداول 11.05M 11.05M 11.05M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LITAS هي $ 61.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.62. العرض المتداول لـ LITAS يبلغ 11.05M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 553.66K.