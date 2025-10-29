معلومات سعر Liquid Agent (LIQUID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0094153 $ 0.0094153 $ 0.0094153 24 ساعة منخفض $ 0.01060108 $ 0.01060108 $ 0.01060108 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0094153$ 0.0094153 $ 0.0094153 24 ساعة مرتفع $ 0.01060108$ 0.01060108 $ 0.01060108 عالية طوال الوقت $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 أدنى سعر $ 0.00742136$ 0.00742136 $ 0.00742136 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +10.02% تغير السعر (7 أيام) +31.59% تغير السعر (7 أيام) +31.59%

سعر Liquid Agent (LIQUID) في الوقت الحقيقي هو $0.01056923. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQUID بين أدنى سعر $ 0.0094153 وأعلى سعر $ 0.01060108، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQUID على الإطلاق هو $ 0.145824، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00742136.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQUID +0.08% على مدار الساعة الماضية، +10.02% على مدار 24 ساعة، و +31.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquid Agent (LIQUID)

القيمة السوقية $ 489.18K$ 489.18K $ 489.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M إمداد دورة التداول 46.28M 46.28M 46.28M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Agent هي $ 489.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQUID يبلغ 46.28M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.