سعر Liquid Agent المباشر اليوم هو 0.01056923 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LIQUID إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LIQUID بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Liquid Agent

سعر Liquid Agent (LIQUID)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LIQUID إلى USD:

$0.01055894
$0.01055894
+9.90%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Liquid Agent (LIQUID) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:17:02 (UTC+8)

معلومات سعر Liquid Agent (LIQUID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0094153
$ 0.0094153
24 ساعة منخفض
$ 0.01060108
$ 0.01060108
24 ساعة مرتفع

$ 0.0094153
$ 0.0094153

$ 0.01060108
$ 0.01060108

$ 0.145824
$ 0.145824

$ 0.00742136
$ 0.00742136

+0.08%

+10.02%

+31.59%

+31.59%

سعر Liquid Agent (LIQUID) في الوقت الحقيقي هو $0.01056923. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQUID بين أدنى سعر $ 0.0094153 وأعلى سعر $ 0.01060108، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQUID على الإطلاق هو $ 0.145824، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00742136.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQUID +0.08% على مدار الساعة الماضية، +10.02% على مدار 24 ساعة، و +31.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquid Agent (LIQUID)

$ 489.18K
$ 489.18K

--
--

$ 1.06M
$ 1.06M

46.28M
46.28M

100,000,000.0
100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Agent هي $ 489.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQUID يبلغ 46.28M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.

سجل سعر Liquid Agent (LIQUID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Agent مقابل USD هو $ +0.00096274 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Agent مقابل USD هو $ -0.0055411682 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Agent مقابل USD هو $ -0.0074716011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Agent مقابل USD هو $ -0.06712414976838116 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00096274+10.02%
30 يوم$ -0.0055411682-52.42%
60 يوم$ -0.0074716011-70.69%
90 يوم$ -0.06712414976838116-86.39%

ما هو Liquid Agent ( LIQUID )

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Liquid Agent (LIQUID)

توقعات سعر Liquid Agent (USD)

كم ستكون قيمة Liquid Agent (LIQUID) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Liquid Agent (LIQUID) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Liquid Agent.

تحقق الآن من توقعات سعر Liquid Agent!

عملة LIQUID إلى العملات المحلية

توكنوميكس Liquid Agent (LIQUID)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Liquid Agent (LIQUID) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LIQUID والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Liquid Agent (LIQUID)

كم يساوي Liquid Agent (LIQUID) اليوم؟
سعر LIQUID المباشر في USD هو USD 0.01056923، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LIQUID إلى USD الحالي؟
سعر LIQUID إلى USD الحالي هو $ 0.01056923. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Liquid Agent ؟
القيمة السوقية لعملة LIQUID هي $ 489.18K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LIQUID؟
العرض المتداول لتوكن LIQUID هو 46.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LIQUID؟
حقق LIQUID سعرًا قياسيًا قدره 0.145824 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LIQUID؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00742136 LIQUID.
ما هو حجم تداول LIQUID؟
حجم تداول LIQUID المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LIQUID هذا العام؟
قد يرتفع LIQUID هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LIQUID لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:17:02 (UTC+8)

تحديثات Liquid Agent (LIQUID) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

$112,882.40

$3,994.56

$0.04048

$194.02

$3.2660

