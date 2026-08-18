سعر limUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع limUSD (LIMUSD) اليوم هو $ 1.018، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIMUSD الحالي إلى USD هو $ 1.018 لكل LIMUSD.

يحتل limUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,653,841، مع عرض متداول قدره 2.61M LIMUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIMUSD بين $ 1.012 (أدنى) و$ 1.019 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.039، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.969208.

على المدى القصير، تحرك LIMUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 199.84.

معلومات سوق limUSD (LIMUSD)

القيمة السوقية $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M الحجم (24 ساعة) $ 199.84$ 199.84 $ 199.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M إمداد دورة التداول 2.61M 2.61M 2.61M إجمالي العرض 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774

القيمة السوقية الحالية لـ limUSD هي $ 2.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 199.84. العرض المتداول لـ LIMUSD يبلغ 2.61M، مع إجمالي عرض 2605779.2310918774. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.65M.