معلومات سعر LILLY ($LILLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) +14.14% تغير السعر (7 أيام) +14.14%

سعر LILLY ($LILLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $LILLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$LILLY على الإطلاق هو $ 0.00100833، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $LILLY -0.14% على مدار الساعة الماضية، +0.36% على مدار 24 ساعة، و +14.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LILLY ($LILLY)

القيمة السوقية $ 262.26K$ 262.26K $ 262.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 262.26K$ 262.26K $ 262.26K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LILLY هي $ 262.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $LILLY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.26K.