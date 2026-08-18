سعر LIKE اليوم

السعر المباشر لمشروع LIKE (LIKE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIKE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LIKE.

يحتل LIKE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 254,900، مع عرض متداول قدره 395.11M LIKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIKE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.041، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LIKE بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-7.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.95K.

معلومات سوق LIKE (LIKE)

القيمة السوقية $ 254.90K$ 254.90K $ 254.90K الحجم (24 ساعة) $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 322.57K$ 322.57K $ 322.57K إمداد دورة التداول 395.11M 395.11M 395.11M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LIKE هي $ 254.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.95K. العرض المتداول لـ LIKE يبلغ 395.11M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 322.57K.