سعر LightLink اليوم

السعر المباشر لمشروع LightLink (LL) اليوم هو $ 0.00120104، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LL الحالي إلى USD هو $ 0.00120104 لكل LL.

يحتل LightLink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98,092، مع عرض متداول قدره 81.67M LL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LL بين $ 0.00119649 (أدنى) و$ 0.00120408 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.162301، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00117736.

على المدى القصير، تحرك LL بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و+0.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.03K.

معلومات سوق LightLink (LL)

القيمة السوقية $ 98.09K$ 98.09K $ 98.09K الحجم (24 ساعة) $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M إمداد دورة التداول 81.67M 81.67M 81.67M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LightLink هي $ 98.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.03K. العرض المتداول لـ LL يبلغ 81.67M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.20M.