سعر lifedog (LFDOG)
سعر lifedog (LFDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00000586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.58K. يتم تحديث سعر LFDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lifedog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.86
- تغيير سعر lifedog خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 952.00M
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خلال اليوم، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.0000041642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.0000058321 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.029176017701421725 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0000041642
|-71.06%
|60 يوم
|$ -0.0000058321
|-99.52%
|90 يوم
|$ -0.029176017701421725
|-99.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر lifedog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.04%
-19.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support
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A$0.0000092588
|1 LFDOG إلى GBP
￡0.0000045122
|1 LFDOG إلى EUR
€0.0000053912
|1 LFDOG إلى USD
$0.00000586
|1 LFDOG إلى MYR
RM0.0000258426
|1 LFDOG إلى TRY
₺0.0002140072
|1 LFDOG إلى JPY
¥0.0008647602
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₽0.0005217158
|1 LFDOG إلى INR
₹0.0005108748
|1 LFDOG إلى IDR
Rp0.0960655584
|1 LFDOG إلى PHP
₱0.000336364
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￡E.0.0002968676
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R$0.000033988
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C$0.0000083798
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৳0.0007117556
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₦0.008865301
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₴0.000241432
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Bs0.00037504
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Rs0.0016400382
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₸0.0028753262
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Fr0.0000050982
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HK$0.0000455322
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