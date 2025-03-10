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سعر lifedog (LFDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00000586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.58K . يتم تحديث سعر LFDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق lifedog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.86 - تغيير سعر lifedog خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 952.00M

أداء سعر lifedog (LFDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.0000041642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.0000058321 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر lifedog مقابل USD هو $ -0.029176017701421725 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ -0.0000041642 -71.06% 60 يوم $ -0.0000058321 -99.52% 90 يوم $ -0.029176017701421725 -99.97%

تحليل سعر lifedog (LFDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر lifedog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000584$ 0.00000584 $ 0.00000584 24 ساعة مرتفع $ 0.00000589$ 0.00000589 $ 0.00000589 عالية طوال الوقت $ 0.04671619$ 0.04671619 $ 0.04671619 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -19.66%

معلومات سوق lifedog (LFDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: