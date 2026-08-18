سعر LienFi اليوم

السعر المباشر لمشروع LienFi (LFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LFI.

يحتل LienFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,729,658، مع عرض متداول قدره 63.00B LFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LFI بمقدار +0.97% خلال الساعة الماضية و+17.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LienFi (LFI)

القيمة السوقية $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M إمداد دورة التداول 63.00B 63.00B 63.00B إجمالي العرض 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ LienFi هي $ 4.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LFI يبلغ 63.00B، مع إجمالي عرض 99999999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.51M.