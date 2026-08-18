سعر LeverUp اليوم

السعر المباشر لمشروع LeverUp (LV) اليوم هو $ 0.053526، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LV الحالي إلى USD هو $ 0.053526 لكل LV.

يحتل LeverUp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,817,405، مع عرض متداول قدره 90.00M LV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LV بين $ 0.050763 (أدنى) و$ 0.053897 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075246، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00246327.

على المدى القصير، تحرك LV بمقدار +0.77% خلال الساعة الماضية و-3.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 122.30.

معلومات سوق LeverUp (LV)

القيمة السوقية $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M الحجم (24 ساعة) $ 122.30$ 122.30 $ 122.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.53M$ 53.53M $ 53.53M إمداد دورة التداول 90.00M 90.00M 90.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LeverUp هي $ 4.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 122.30. العرض المتداول لـ LV يبلغ 90.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.53M.